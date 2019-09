Bedre sammenhæng med Tirpitz og naturcenter: Blåvandshuk Fyr skal drives af Vardemuseerne

Når ProVarde bliver delt i to, så overgår driften af Blåvandshuk Fyr til Vardemuseerne, der ser mulighed for synergi med både naturcentret og Tirpitz.

I dag er det ProVarde, der driver fyret, men nu skal ProVarde deles op i en erhvervsdel og en turistdel, fordi turismen skal samles i en ny organisation med hovedsæde i Hvide Sande. Det er i den forbindelse, at kommunen har besluttet at overdrage driftsansvaret til Vardemuseerne.

Derudover ser han også mulighed for synergi med et andet sted. NaturKulturVarde - der også er en del af Vardemuseerne - driver nemlig Blåvand Naturcenter, der ligger meget tæt på Blåvandshuk Fyr, sammen med Dansk Ornitologisk Forening. Her er der særligt fokus på fugle, og Vardemuseerne vil gerne udvikle og forny naturcentret.

- Vi kan sælge billetter til fælles oplevelser. Det ligger måske også mere til vores butik at sælge billetter til oplevelser, end det gør til et nyt turismedestinationsselskab, siger han.

Afhænger af lejekontrakt

Claus K. Jensen fortæller, at det er Naturstyrelsen, der ejer naturcentret, og Vardemuseerne vil gerne have fornyet lejekontrakten og få den til at gælde i flere år, før museet går i gang med at investere i Blåvands Naturcenter.

I dag giver Blåvandshuk Fyr et overskud på cirka en million kroner om året, som ProVarde beholder. I den nye aftale skal Vardemuseerne aflevere 500.000 kroner til ProVarde og 500.000 kroner til det nye turismeselskab, så for Vardemuseerne løber aftalen cirka i nul.