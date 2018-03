Beboere med rotter er overladt til sig selv

Styrelsen for Patientsikkerhed, det der før hed embedslægen, er dog klar i sin udmelding: Man ikke skal bo med rotter.

Ingen har anbefalet, at familierne flytter ud af deres lejligheder. Kommunen henviser til skadedyrsbekæmperen, det samme gør boligforeningen, men fordi det er overfladerotter, er der ingen forsikringsdækning, og det gør hele situationen meget mudret.

I lejligheden imellem de to er der fanget flest rotter. En syrisk familie hører trip-trap og piv fra rotter under hele gulvet. Familien laver dog stadig mad i køkkenet, hvor børnene går i bare tæer.

I den næste opgang forsøger Lissy Jensen og Palle Svenningsen at være mindst muligt hjemme. Hun kan ikke holde lugten ud og vil ikke lave mad i køkkenet, hvor der er rotter under vasken.

Ronja Staal og Sanel Mujkic flygtede onsdag aften fra deres lejlighed på Egernvej i Varde. Rotterne var brudt ind. I over en måned havde de hørt dem skrabe og bide bag pladevæggen på altanen.

Rotter er i stand til at smitte mennesker med både bakterier, vira og encellede organismer (protozoer). Det kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker, hvis vi ikke tager de nødvendige forholdsregler.Vi mennesker kommer som hovedregel kun indirekte i kontakt med rotter via deres efterladenskaber som ekskrementer, urin og belægninger. Den indirekte kontakt er imidlertid ligeså farlig som den direkte kontakt, og derfor er forholdsreglerne i begge tilfælde lige vigtige. Rotter kan bære på og udskille mikroorganismer, der kan smitte mennesker. De vigtigste kilder til smitte er: o Indtagelse af fødevarer, som rotter har inficeret. o Indånding af mikroorganismer. o Kontakt med rotters urin eller ekskrementer. o Kontakt med genstande hvor rotter har opholdt sig. o Kontakt med levende eller døde rotter f.eks. ved bid eller ved berøring. (Kilde: Miljøministeriet Naturstyrelsen)

Man risikerer at blive syg

- Det, man skal være opmærksom på ved rotter, er deres afføring. Ekskrementer og urin. Det siger næsten sig selv, at man ikke skal have rotter i sit køkken. Man kan blive syg, hvis man spiser madvarer med det her på, siger overlæge Anne Hempel og fortsætter:

- Varde Kommune har ikke involveret os, så jeg kan ikke udtale mig i den konkrete sag. Men overordnet vil vi fraråde at bo i boliger med rotter. Vi vil anbefale, at man fraflytter, indtil man har sikret sig, at der ikke er rotter, og der er gjort ordentligt rent og fjernet åbnede madvarer. Så man sikrer, der ikke kan ske kontakt.

Varde Kommune har givet Ronja Staal og Sanel Muratovic besked om, at der ikke er sundhedsfare i lejligheden.

- Det er den vurdering, skadedyrsbekæmperen derude har, siger Susanne Fast, kommunens ansvarlige på området.

Familierne har rotter i deres køkkener, men I synes ikke, det er sundhedsfarligt?

- Det er jo et spørgsmål om at få gjort ordentligt rent. Jeg ville da helst ikke bo der. Men det er ejeren, der beslutter, om de skal bo der, eller de ikke skal. Det er ikke os, der har genhusningspligten, siger hun.