Fåborg: Mandag aften klokken 23.09 vågnede den mandlige beboer i et hus midt i Fåborg by på Fåborgvej. Han hørte støj, stod op og fandt efterfølgende en mand, der rodede rundt i hans hus. Beboeren råbte tyven an, hvorefter tyven tog flugten uden at få noget med sig.

Tyven, der talte dansk, beskrives som mellem 30 og 35 år og er 180-185 centimeter høj. Han er spinkel af bygning og har mellemlangt, lyst hår. Han var iført lyse bukser og hvide sko. Oplysninger til politiet på telefonnummer 114.