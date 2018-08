Barnedåb flyttet på grund af indbrud: 43-årig mistænkt for at stjæle kirkesølv

Barnedåb måtte flyttes

Thyge Nielsen er medlem af menighedsrådet i Årre og kirkeværge, det vil sige, at han har det overordnede ansvar for bygningerne.

Det blev offentliggjort, at der for cirka halvanden uge siden var et forsøg på indbrud i kirken, hvor en gammel kirkedør og hængsler blev vandaliseret med en vinkelsliber. Men det er ikke tidligere offentliggjort, at det faktisk lykkedes at begå indbrud i kirken et døgns tid senere, og at der her forsvandt en kalk, altså det bæger, som rummer altervinen.

- Det var en kalk i sølv fra 1671, skænket til Årre Kirke i 1759, siger Thyge Nielsen, som påpeger, at den kalk er langt mere værd end sølvværdien.

Der har været menneskelige omkostninger ved indbruddene.

- Politiet nåede lige ud af kirken i forbindelse med efterforskningen, så vi akkurat kunne nå at holde en begravelse. I Fåborg måtte en barnedåb flyttes til Vester Starup, fordi politiet efterforskede i kirkerummet, siger Thyge Nielsen.