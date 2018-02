Barndomskærester på 20 og 24 år sætter liv i stationsbyen med hver sin virksomhed

Mette Rose Jensen og Dennis Riis Johnsen er forældre til Jeppe på syv måneder og sørger for, at der er to virksomheder i Oksbøl. Foto: Morten Nielsen

De mødtes for syv år siden. I næsten to år har Dennis Riis Johnsen drevet et autoværksted. Mette Rose Jensen er snart selvstændig frisør. De har sønnen Jeppe på syv måneder sammen. De støtter hinanden som selvstændige.

Oksbøl: Om lidt over en uge åbner en frisørsalon i Oksbøl, og dermed er både Mette Rose Jensen, 20 år, og Dennis Riis Johnsen, 24 år, selvstændige i stationsbyen. Parret fandt sammen for syv år siden, da Mette var 13 år og Dennis altså 17 år. - Det var vores mødre, der var skoleveninder, siger Mette Rose Jensen. Så oprindeligt var Mettes ældre søskende legekammerater med Dennis. Dennis Riis Johnsen er opvokset i henholdsvis Grindsted og i Grimstrup. Mette Rose Jensen er opvokset i Varde. Dennis Riis Johnsen kom i lære hos mekanikermester Skjold Pedersen i Oksbøl, og i sommeren 2016 overtog han værkstedet ved Shell i Østergade. Han har i øjeblikket én ansat mekaniker. - Men vi kunne godt bruge en lærling, siger Dennis Riis Johnsen, som har nok at lave.

Fakta Mette Rose Jensens kommende salon hedder Hair & Care.



Der er reception fredag den 2. marts fra klokken 13.00 til klokken 16.00.

Søn på syv måneder I begyndelsen boede Mette og Dennis sammen i Grimstrup. Nu bor de i Oksbøl, hvor de for syv måneder siden fik sønnen Jeppe. - Vi flyttede til Oksbøl, fordi Dennis blev rigtig glad for byen. Det er jeg også blevet, siger Mette Rose Jensen, som har stået i lære som frisør i Bramming. Hun har nu investeret et par hundredtusinder kroner i inventar og forskellige økologiske hårprodukter i den kommende salon. - Jeg har sparet noget af beløbet op, siger Mette Rose Jensen, som åbner salonen mandag den 5. marts. - Jeg ordner både frisurer, men laver også øjenvipper og negle, siger Mette Rose Jensen, der har som vision, at kunderne skal have en helhedsoplevelse i Oksbøls hovedgade Vestergade. Her er håndværkere i øjeblikket er ved at indrette salonen. - Der er da plads til nogle ansatte. Det håber jeg, at der kommer, siger Mette Rose Jensen.

Hun var lidt betænkelig Hun tror på, at Oksbøl er det rette sted og kunne ikke tænke sig hverken Varde eller Esbjerg eller en af de endnu større byer. - Første gang jeg så Vestergade, var jeg lidt betænkelig. Der var tomme butikker. Men der er kommet mere liv i gaden på det seneste, siger Mette Rose Jensen, som har boet i Oksbøl i tre år. Hun mener, at det er en fordel, at hun har Dennis, der har været selvstændig i snart to år. - Han hjælper mig med regnskab, siger Mette Rose Jensen.