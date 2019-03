Banken var på sort liste: Nu er der udsigt til udbytte til aktionærerne

Det er ved at vende for Danske Andelskassers Bank, som fik en hård start på tilværelsen som børsnoteret virksomhed i 2011. Måske kan aktionærerne oven i få lidt ud af investeringen.

Danske Andelskassers Bank har udsigt til en handel, som har relevans for en masse vestjyder. Det drejer sig om noget så tørt som, at der er indgået en betinget aftale om salg af 75 procent af aktierne i Sparinvest. Det er Nykredit, der vil købe aktierne.

Går salget igennem, er det godt nyt for en række småsparere - blandt andet i Vestjylland, hvor andelsbevægelsen står stærkt. Mange købte nemlig aktier, da andelskasserne blev en børsnoteret virksomhed ved navn Danske Andelskassers Bank i 2011. Hvis salget går igennem, vil det for første gang være muligt for banken at udbetale udbytte til aktionærerne, fremgår det af en pressemeddelelse.

Danske Andelskassers Bank ejer nemlig små 14 procent af aktierne i Sparinvest. Den kommende handel er så god, at banken vil kunne indkassere en ekstraordinær skattefri indtægt på cirka 161 millioner kroner og en udbytte betaling på 21 millioner kroner efter skat.

Det forbedrer bankens økonomi markant, og det er også tiltrængt. Efter år med underskud har banken figureret på den triste liste over lukningstruede banker i Danmark - senest i 2018.

Men underskuddene er vendt til solide overskud. Torsdag fremlagde Danske Andelskassers Bank et overskud på mere end 100 millioner kroner i 2018 og i 2017 var der et overskud i samme kaliber.

Der er udsigt til et overskud på mere end 230 millioner kroner i 2019, hvis den betingede aktiehandel falder på plads. Salget forventes gennemført i tredje kvartal i år.