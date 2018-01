Bal for singler og par: Flere tager stilethæle og laksko på

Der var år med tilbagegang - færre og færre tog på Hotel Arnbjerg fredag aften. Men nu er Klub 78 i Varde en succeshistorie. Der kommer så mange, at prisen for entré er sat ned i år.

Antallet af danseglade dykkede indtil for cirka ti år siden, og gennemsnitsalderen steg. Men nu kan foreningen bag ballet for singler og par i Varde, Klub 78, konstatere fremgang i antallet af deltagere i fredagsballerne.

Varde: Det er ikke, som det var, dengang Ellen Bækhøj Abildtrup, 64 år og fra Tarm, var 39 år. Det er 25 år siden, at hun som fraskilt begyndte at gå til danseballer - for eksempel det på Hotel Arnbjerg i Varde, hvor danseskoene bliver snøret hver anden fredag.

Markant flere går til bal

Der var i gennemsnit 220 til ballerne i 2016. I 2017 var det tal steget til 230.

- Det går så godt, så vi får et overskud på cirka 100.000 kroner i 2017, siger Knud Thomsen fra Jelling, der er formand for Klub 78.

Det er ikke foreningens formål at tjene penge, så Klub 78 har besluttet at sætte priserne for entré ned her i 2018. Priserne er faldet fra 120 kroner sidste år til 100 kroner i år. Der skal købes et medlemskort til 50 kroner, som gælder for det pågældende år.

Asger Andersen, Skjern, er næstformand. Han har været med i bestyrelsen Klub 78 i ti år.

- Vi fik et dyk frem til omkring for ti år siden. Det var blandt på grund af rygeloven. Vi har haft nogle år med meget små overskud, og vi har vist også haft underskud i et enkelt år.

- Men i de seneste ti år har vi haft fremgang år efter år, siger Asger Andersen.