Baggrund: 400 millioner til rute 11 kommer efter en årelang kamp

Mødet i september 2018 har formentlig været altafgørende i forhold til at gøre sagen om rute 11 til at være noget, der også fylder på Christiansborg. Fra venstre ses Villum Christensen (LA), Troels Ravn (S), Rasmus Prehn (S) og Lennart Damsbo-Andersen (S), der som medlemmer af Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg onsdag besøgte Varde for at se på hovedvej 11. Henning Hyllested (EL) var også med på turen. Foto: Henrik Reintoft