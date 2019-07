Bageri i ferieby konkurs i højsæson: 70-årig iværksætter sikrer turisternes rundstykker

BagerHuset ApS er under konkursbehandling, men tyske turister kan stadig få dansk morgenbrød i Vejers Strand. Erhvervsmand parat til at overtage bageriet.

Vejers Strand/Esbjerg: Selskabet Bager Huset ApS, som har drevet bageriet i turistbyen Vejers Strand, er under konkursbehandling ved Skifteretten i Esbjerg. Men selv om denne konkurs rammer midt i højsæsonen for turisme, så er det stadig muligt at købe rundstykker og andet dansk bagværk i butikken. Blandt andet rundstykker har traditionelt været et hit blandt morgenfriske tyske turister, når de er på ferie i Danmark.

Bager Huset har også drevet Hjerting Bageri på Havbakken i Hjerting og Kernebageren på Jørgen Pedersens Vej i Esbjerg. Disse to bagerier ejes af den 70-årige erhvervsmand Lars Erik Johansen, som i første omgang har bebudet, at han selv overtager driften af de to bagerier. Han har indtil nu bortforpagtet til selskabet Bager Huset ApS.