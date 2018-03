Badepunkt afløser Blå Flag på fire strande i Varde Kommune

Her stryger Varde Kommune det Blå Flag. I stedet hejses et nyt blåhvidt flag - Badepunkt. Det er en ny nordiske badestrandsordning, som er sat i søen af Friluftsrådet og i år kører som et pilotprojekt med Varde Kommune, Helsingør Kommune og Odense Kommune som deltagere.

Hunde velkommen

Baggrunden for at kassere Blå Flag, som er af fransk oprindelse fra 1985, er flere. Men især er det reglerne for hunde på strande, som får Friluftsrådet til at gø og træde i hundens spor. På Blå Flag-strande er det ikke tilladt af have hunde. Men det må man godt på Badepunkts-strande. Vel om mærke i snor.

Der er samtidig en klar tendens til, at Blå Flag-ordningen kræver flere faciliteter på strandene, som ikke er forenelig med den danske tankegang om at friholde strande for byggerier.