Badehotellets nye leder er en erfaren kok

Henne: - Det er lidt tilbage til rødderne med mere fokus på maden et sted, hvor bæredygtighed og økologi er i højsædet. Og skal jeg prøve noget andet, så er det også ved at være, siger den kokkelærte Allan Jylov, som 8. februar fylder 52 år.

Medejerskabet af Brøggeriet på Rådhustorvet i Sønderborg er efter 10 år videresolgt og nu venter Henne Mølle Å Badehotel, der er opført af arkitekten Poul Henningsen (PH) i 1936. Hans idé var at skabe et fristed, der gled så naturligt og ubemærket som muligt ind i klit- og hedelandskabet ved Vesterhavet.

- Jeg så, de søgte, og det er det perfekte sted for mig med havet og skoven med plantager omkring. Det giver gode muligheder for at dyrke den lokale mad serveret i rammerne af flot dansk design, uddyber Allan Jylov, som besøgte stedet for et års tid siden med sin kæreste, folketingspolitiker Eva Kjer Hansen (V).