Både kongen og kirken må bøje sig for byrådet i sag om skimmelramt præstegård

Ribe Stift forsøgte uden held at nedlægge veto, men Erhvervsstyrelsen slår fast, at Varde Byråd er i sin gode ret til at behandle sagen som en anden privatbolig. Kirken har kun vetoret over selve kirken og kirkegården og må bøje sig for byrådet.

Men Varde Byråd sagde nej for at bevare en kulturhistorie, hvorfor den for at forhindre nedrivningen måtte lave en bevarende lokalplan. Den lokalplan er nu enstemmigt vedtaget i plan- og teknik.

Alslev Menighedsråd med Ribe Stift og pastoratet i ryggen ønsker at rive den bevaringsværdige præstegård fra 1877 ned og bygge en tro kopi. Og gentagne gange har beskeden fra menighedsrådet været, at den ikke vil smide en eneste krone i en renovering af præstegården, da menighedsrådet ikke tror på, at en renovering helt kan fjerne risikoen for et nyt skimmelangreb.

Alslev: For over tre år siden måtte præstefamilien i al hast rykke ud af Alslev Præstegaard. Der var konstateret et alvorligt angreb af skimmelsvamp efter en fejlagtig og meget dyr renovering af præstegården i 2007.

Alslev Præstegård fra 1877 er vurderet til en bevaringsværdi på 3 på SAVE. SAVE er en arkitektonisk vurderingsskala fra 1-9, hvor bygninger mellem 1 og 4 ikke uden videre må nedrives.SAVE står for Survey of Architectual Values in the Enviroment og har været anvendt siden 1991. Det er et fagligt vejledningsværktøj fra Slots- og Kulturstyrelsen til kommunerne. Der er fem vurderinger i en SAVE-registrering, der giver en samlet karakter. Det er: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. Varde Kommune registrerer kun huse med karakteren 1-4. De er alle registret i kommuneplanerne og er bygninger fra før 1940. Der er i alt 1.033 bygninger i Varde Kommune, der har karakteren 1-4. 26 har karakteren 1. 70 har karakteren 2. 284 har karakteren 3. 653 har karakteren 4.

Udseendet vigtigst?

Det samme må den kongelige bygningsinspektør, som var sat ind for at få byrådet til at vakle. Den kongelige bygningsinspektør finder ikke præstegården bevaringsværdig. Men også kongen må bøje sig for byrådet, der er sin gode ret til at vurdere, som den gør. Vel og mærke på et fagligt, funderet grundlag fra Slot- og Kulturstyrelsen.

Om så menighedsrådet vil bøje sig, er endnu uvist.

- Det er helt givet, at vi ikke smider tre-fire millioner kroner i det, og der så stadigvæk er skimmelsvamp, siger menighedsrådsformand Johan Evensen.

Han er ikke glad for, at sagen er endt, som den er. Men for ham er håbet altid lysegrønt. Han har sin egen fortolkning af bevaring.

- Det afhænger ikke af, hvordan det er bevaret. Det er udseendet, vi vil bevare. Det må være det vigtigste, så det fremtræder som i dag. Vi går efter at rive det ned, siger Johan Evensen.