Besparelser og overførsler

Mandag fremlagde Varde Kommune et nyt budget.



På SFO'erne bliver der sparet 2,0 millioner kroner i 2019. Det stiger til 2,7 millioner kroner i 2022.



Alle klubber får skåret fem procent af sit budget. Det svarer til 276.000 kroner for juniorklubber og 74.000 kroner for ungdomsklubber.



Både SFO'er og klubberne bliver derudover ramt af effektiviseringskravet for alle kommunale institutioner. Det er på 0,5 procent.



Hele ni skolefritidsordninger budgetførte mere end ti procent af sit samlede budget i 2017 til 2018, enkelte endda væsentligt over ti procent. En institution bør maksimalt overføre op til fem procent af sit samlede budget.



Der er dog også to SFO'er, der budgetoverførte et underskud.