Autocampere sår tvivl om politiets bøderegn på Vejers Strand

Ifølge nye, skærpede regler så er der krav om at gentage zoneskiltningen inden for området, hvis vejtypen ændrer sig. Zoneskiltet her står i Vrøgum cirka ti kilometer fra Vejers Strand, der også er at betragte som en vej. Foto: Henrik Reintoft

Danmarks Frie AutoCampere finder det ikke rimeligt, at politiet udskrev bøder til 16 autocampere på Vejers Strand, da selve zoneskiltene med restriktionerne står cirka ti kilometer væk. Efterlyser autocampere, der fik en bøde på 1.500 kroner.

Vejers Strand: Er det rimeligt at få en bøde på 1.500 kroner for at parkere ulovligt, når selve færdselstavlen med restriktionerne står cirka ti kilometer væk. Ja, mener politiet. Nej, mener autocamperne om bøderegnen sidste tirsdag, da 16 autocampere hver fik en bøde på 1.500 kroner for at parkere på Vejers Strand. Det var den lokale landbetjent, der stod tidligt op og tog til Vejers Strand, som i år er ekstra besøgt på grund af den lange sommerhede. Også om natten. Men stranden er en del af en meget stor parkeringszone, hvor det ikke er tilladt at parkere mellem klokken 21.00 og 07.00 på vejene. Reglerne er udstedt af den daværende Blåvandshuk Kommune i midten af 1980'erne og gælder også Børsmose Strand, som er at betragte som en vej. Der er fire zoneskilte ind til kystområdet med restriktionerne. Blandt andet på Præstegårdsvej i Oksbøl og på Filsøvej i Vrøgum. - Du kan ikke køre ind i området uden at passere et skilt. Det er klart og tydeligt. Zonen er ikke ophørt. Det er det, vi lægger vægt på, siger advokaturchef Liselotte Bøhm fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Men er det rimeligt, når skiltet står så langt væk? - Man må ikke parkere på den anden side af skiltet. Det må komme an på en prøve. Borgerne har altid mulighed for at efterprøve bøden og indbringe det for retten, og om skiltningen er korrekt, siger Liselotte Bøhm.

Bødens størrelse Syd-og Sønderjyllands Politi har udelukkende givet de 16 autocamperne en bøde for ikke at respektere anvisningen på en færdselstavle. Det er efter § 4 stk. 1 i Færdselsloven. Og bøden er på 1.500 kroner.Det er kun politiet, der kan udstede en bøde. Når vi oftest får en p-bøde, er der reelt tale om en afgift. Den er på 510 kroner, når der er tale om kommunalt område.



Der er en parkering forbudt zone fra Vrøgum og Oksbøl og ud mod strandene. Varde Kommune har opstillet fire zoneskilte ind til området.



I tidsrummet mellem klokken 21.00 og 07.00 er det forbudt at parkere på vejene i hele området og derved også strandene, der er at betragte som en vej.



Det er ifølge klitfredningsbestemmelserne også forbudt at campere på strandene. Men det forhold har politiet ikke forholdt sig til.

Jeg skal vide det Og den mulighed, ser Danmarks Frie AutoCampere gerne, bliver brugt. Derfor efterlyser forbrugerorganisationen nogle af de 16 autocampere, der fik en bøde. Og sammen med dens advokat vil den så overveje en egentlig retssag. - Hvis jeg overtræder en lov, så skal jeg vide det. Jeg skal have en mulighed for at vide det. Det er den rimelighed, jeg efterspørger, siger bestyrelsesmedlem Jytte Jakobsen fra Danmarks Frie AutoCampere. Og det finder hun ikke, at autocamperne har haft på Vejers Strand, da skiltningen ifølge hende er alt for mangelfuld. Der burde som minimum stå et zoneskilt ned til stranden. Det afviste plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) forleden med den begrundelse, at kommunen så skulle sætte skilte op på alle veje i området.