Australske Jordan hæver både bolde og stemningen i Nordenskov

Jordan Colotti er en af de 4 udenlandske spillere som Nordenskov IF i sommer hentede til deres volleyliga-hold. Han stortrives med hans holdkammerater både på og udenfor banen, og har i sin første professionelle sæson skabt imponerende sportslige resultater og fået venner for livet.

Nordenskovs Sportschef Jakob Møller ligger heller ikke skjul på, at de udenlandske spillere bidrager både på og udenfor banen:

- Der er blevet taget så godt imod mig, og det har helt sikkert hjulpet på hjemveen at have andre udlændinge på holdet, som også er langt væk hjemmefra. Og så hygger vi os bare helt vildt, siger Jordan Colotti

Inden den 22-årige hæver kom til Danmark, nåede han at spillede en halv sæson i Finland, hvor han var den eneste udenlandske spiller i sin klub. Modsat sin tid i Finland, har Jordan Colotti følt sig hjemme i Nordenskov:

Australske Jordan Colotti er blandt det seneste kuld udenlandske spillere som Nordenskov Volley har hentet hjem, og har været her siden August sidste år. Opholdet i Danmark har været Jordan Colottis første fulde sæson som professionel volleyballspiller, og også klubbens første i den bedste liga. Han bor sammen med de øvrige udenlandske spillere og træner i et sponsoreret hus i Nordenskov.

Venner for livet

Udover de imponerende sportslige præstationer som Jordan Colotti og resten af truppen har opnået i deres debutsæson, vil Jordan Colotti huske hans tid i Nordenskov for det sociale sammenhold som holdet har.

- Vi er gode til at lave mange ting sammen udover træningen. Jeg har fået venner for livet her i Klubben, og udviklet mig utroligt meget som spiller, siger Jordan Colotti

Jordan Colotti og resten af Nordenskov-holdet kommer på en svær opgave når de i weekenden møder Gentofte Volley, der ligger på en suveræn førsteplads i ligaen med 16 ud af 17 sejre.

Kampen spilles lørdag klokken 15.00 i Kildeskovhallen i Gentofte.