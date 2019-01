Australsk succestræner forlænger med NUIF Volley

Siden klubbens oprykning til Volleyligaen, har NUIF Volley præsteret bedre end de fleste havde forventet og ligger lige nu til en plads i slutspillet. En stor del af den succes skyldes den australske træner, Brendan Garlick, der blev hentet til klubben fra svenske Ørebro kort tid efter, at oprykningen var en realitet. Træneren selv har det godt i Nordenskov og er glad for forlængelsen. - Jeg er faldet rigtig godt til her i NUIF og er begejstret for at blive tilbudt muligheden for at forlænge med klubben og fortsætte med det spændende projekt, vi er i gang med, siger Brendan Garlick. Klubbens sportschef, Jakob Møller, er meget tilfreds med kontraktforlængelsen og ser det som et stort skridt for NUIF Volley. - Det er en blåstempling af vores projekt, spillere og rammer, at en træner af Brendans kaliber har sagt ja til en sæson mere hos os. Jeg kan dårligt forestille mig, at klubben kunne få et større kompliment, siger Jakob Møller. Udover klubbens langsigtede plan, er cheftræneren også ambitiøs på holdets vegne i indeværende sæson. - Vores langsigtede mål er at bygge et stærkt fundament op om de lokale spillere. I denne sæson vil vi dog rigtig gerne med i slutspillet, hvor det bliver spændende at se, hvor langt vi kan nå, siger Brendan Garlick. Efter to sejre i de to første kampe efter nytår skal NUIF nu ud i et stramt program med to kampe på tre dage. Første kamp er søndag klokken 13:30 på hjemmebane i Helle Hallen mod topholdet Marienlyst, og derefter skal de spille tirsdag aften på udebane mod Middelfart.