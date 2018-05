Australier skal løfte hold fra Nordenskov UIF til Volley Ligaen

Champagnepropperne fra fejringen af oprykningen til Volley Ligaen var knapt nok landet, før formand for NUIFs volleyballafdeling Peder Foldager kunne sætte sin signatur på kontrakt for en ny cheftræner til næste sæson.

- Det er første gang, at vi har en fuldtidstræner ansat, og vi er meget spændte på at se, hvor meget han kan løfte os.

- Vi ser rigtigt meget frem til det kommende samarbejde. Brendan er en virkelig dygtig træner og i øvrigt en meget behagelig person, og vi er overbeviste om, at han vil passe perfekt ind i den plan, som vi lagt for klubben, siger Peder Foldager i en pressemeddelelse om ansættelsen og fortsætter:

Helle: Champagnepropperne fra fejringen af oprykningen til Volley Ligaen var knapt nok landet, før formand for NUIFs volleyballafdeling Peder Foldager kunne sætte sin signatur på kontrakt for en ny cheftræner til næste sæson.

Scoop

Også sportschef Jakob Møller, der sidste år også var assistenttræner for holdet er begejstret.

- For mig at se, er Brendan lidt af et scoop. Dygtig, erfaren og dedikeret, og så kender han allerede den skandinaviske mentalitet, siger han.

- Vi går igen ind til en sæson, hvor vi hurtigt skal have sammenspillet vores egne unge talenter med de udenlandske profiler, som vi arbejder på højtryk for at få på plads.