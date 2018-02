August kan ikke lide drengetoilettet - for der er tis på gulvet

De små, lærerne, pedellen og rengøringspersonalet ønsker, hver klasse får eget toilet i den ny skole. For få toiletter på Brorsonskolen er et evigt problem.

Blå vand og tissemakker

- Nogle gange er børnene ikke så vilde med at gå på toilet, fordi de synes, der er beskidt. Vi snakker med dem om, at det er vigtigt, at de går på toilet, og vi har lige haft en periode med tissemakker, siger Tina Locht Karkov.

Hun er mor til August og børnehaveklasseleder.

Tissemakkeren skal gøre det lettere at gå ind og sige til læreren, hvis man er kommet til at tisse ved siden af og har brug for hjælp til at tørre op. Nogle ting er det bare rart at være to om.

Øverst på ønskelisten til den ny Frelloskole er, at hver klasse får eget toilet.

- Så kan vi for alvor få ejerskab og gøre det til en fælles opgave i klassen, at vi holder toilettet rent. Det vil være det allerbedste, siger Tina Locht Karkov.

Pedel Henning Lindenberg er enig:

- I dag kan vi ikke gå ind i 4. klasse og løfte pegefingeren, hvis der er beskidt på et toilet. For vi ved ikke, hvem der har gjort det. Ejerskab vil hjælpe, for vi bruger en del kræfter på, at de skal lære det i de små klasser, siger han.

Den ny Frelloskole skal stå klar fra sommeren 2021, så der er over tre år til. I mellemtiden har skolen gjort, hvad den kan, for at gøre toiletterne lettere at holde. Blandt andet har flisegulvene fået epoxymaling, fordi fuger er skidt-magneter.