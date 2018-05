Arvinger efter kendt bagermester i bitter strid: Søn ville have overtaget, men fik nej

En søn ville have overtaget forretningen og kom med et overbud på 25.000 kroner. Handlede bobestyreren korrekt ved at ignorere sønnens højeste bud på Hardys Bageri Nørre Nebel? De tre søskende er uenige. Nu er det op til skifteretten at vurdere.

Nørre Nebel/Esbjerg: Hardy Christensen var som formand for brancheorganisationen Bager- og Konditormestre i Danmark en kendt erhvervsmand. Men efter hans død er der opstået strid om hans livsværk, Hardys Bageri i Nørre Nebel

Hardy Christensens tre børn og dermed arvinger er endt i en strid, der er så forbitret, at den tirsdag blev oprullet i Skifteretten i Esbjerg. Det drejer sig om, at sønnen Jacob Christensen kom med et bud på 25.000 kroner mere for bageriet, inden det endeligt blev solgt til den nye bagermester i Nørre Nebel for 1,5 million kroner. Skifteretten skal nu tage stilling til, om bobestyrer advokat Jens Graven Nielsen fra Ølgod handlede rigtigt ved at se bort fra det højeste bud.

Forhistorien er, at efter Hardy Christensen døde som 62-årig i april 2017, erklærede sønnen Jacob Christensen sig parat til at overtage bageriet. Han har en akademisk baggrund.

Men de tre søskende kunne ikke blive enige, og derfor blev enden, at bageriet nu er solgt til en tredje person. Men inden da nåede Jacob Christensen at byde 25.000 kroner over den andens bud.