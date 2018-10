Arving går i landsretten mod bobestyrer, selv om det kan koste: - Det her er principsag

Han ville selv have været bagermester efter sin afdøde far. Nu ender sag om salget af Hardys Bageri i landsretten, og Jacob Askham Christensen mener, at en sejr kan løse en søskendestrid, som brød ud under bobehandlingen.

Nørre Nebel/Odense: Der er en risiko ved at anke en sag, men det lever han med.

Ved skifteretten fik arving Jacob Askham-Christensen og hans søster Mette Christensen ikke medhold i, at deres fars livsværk, Hardys Bageri i Nørre Nebel, blev solgt for billigt efter farens død. De to førte ved skifteretten en sag, som blev behandlet som en klage over bobestyreren, der havde solgt bageriet - for billigt, mente klagerne. Men skifteretten gav bobestyreren medhold. Den afgørelse har de to arvinger nu appelleret til landsretten.

Der blev fastsat en salgspris på 1,5 millioner kroner, og det var den pris, som, to af arvingerne klagede over, var for lav. En tredje arving, søsteren Anna Søndergaard Tolstrup, var dog ikke med i klagen over bobestyreren, som er advokat Jens Graven Nielsen. Hun anså, at bobestyreren havde handlet rigtigt ved at sælge til en uddannet bager.

Sagen var, at Jacob Christensen var kommet med et bud, der var 25.000 kroner højere end det, der blev solgt for. Skifteretten mente dog, at det var rigtigt at se bort fra buddet, blandt andet med henvisning til, at der manglede dokumentation for finansiering.

Selv vurderer Jacob Christensen, at sagen får et andet udfald i landsretten. Han mener blandt andet, at det virker indspist, at skifteretten, der udpeger bobestyreren, skal afgøre en klage over selv samme bobestyrer. Det er en af grundene til, at han tror på et andet udfald i landsretten. Han vurderer, at han kan dokumentere, at der var penge bag buddet.

Men Jacob Christensen har naturligvis med i billedet, at hvis arvingerne taber, så vil det også påføre et økonomisk tab.

- Vores advokat Dan B. Larsen har vurderet, at et nederlag i landsretten vil koste omkring 100.000 kroner, siger Jacob Christensen, som er parat til at løbe den risiko.

- Det her er en principsag, siger han.