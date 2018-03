Arkiv fik hjælp til tekster på gamle billeder

Varde: Omkring 70 personer var forleden mødt frem for at hjælpe Varde Lokalhistoriske Arkiv med oplysninger om billeder med mangelfulde beskrivelser. Arkivet manglede helt eller delvist oplysninger om 55 af de viste billeder, og det viste sig faktisk muligt at tilføje oplysninger til 44 billeder. Det var et resultat langt over forventning. Arkivet kan allerede nu oplyse, at arrangementet gentages den 4. oktober som et aftenarrangement og den 8. november om formiddagen. Foruden billeder med mangelfulde oplysninger vil Arkivet igen samtidig vise 12-14 billeder af lokalhistorisk interesse.