Arkæologisk fund: Vejspor fra 1300-tallet er fundet på Torvet

Varde: I opgravningerne foran EDC og Værsgo markerer en mørk stribe i de gullige jordlag, at her er der noget, der skiller sig ud. Opgravningerne i midtbyen er overvåget af arkæolog Jens Gundersborg Lauridsen fra Ark Vest (red. Arkæologi Vestjylland).

- Når der graves i midtbyen, er vi med på sidelinjen for at sikre, at de store maskiner ikke ødelægger spor, der har historisk interesse. Og vi har netop fundet et helt uberørt jordlag, og det er helt særligt. Her i midtbyen og specielt i gågaderne er der gravet på kryds og tværs, fordi man igennem mange år har nedlagt diverse ledninger og rør, siger Jens Lauridsen, der med skovl og murerske, graver sig igennem de jomfruelige lag.