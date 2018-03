Arbejdsmarkedsformand i Varde giver minister svar på tiltale

Connie Høj (V), formand for arbejdsmarked og integration, finder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) alt for bureaukratisk i sag om manglende samtaler med ledige. Hun er mere interesseret i, at de får et job.

Varde: Alle landets kommuner har fået et brev og en løftet pegefinger fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Overskriften til brevet er om manglende samtaler med ledige. Hvis man eksempelvis har været ledig mellem seks og ni måneder inden for de seneste 52 uger, så skal den ledige på dagpenge til mindst seks samtaler på kommunens jobcenter. Og her dumper Varde Kommune, da kun 45 procent af 87 ledige har fået de seks samtaler. Ministeren skriver blandt andet: - Det er meget bekymrende - både for de mange borgere, der har brug for hjælp i den situation, de er i, og for Folketinget, der har vedtaget den lovgivning, der fastsætter rammerne for kontakten med ledige og sygemeldte. Men Connie Høj (V), formand for arbejdsmarked og integration, giver sammen med et enigt udvalg ministeren svar på tiltale. - Det var da mere rart, at vi blev målt på, at de kommer i arbejde end på, hvor mange der har været til samtale, siger Connie Høj.

Sådan er reglerne Hvis man er forsikret og er på dagpenge, skal kommunens jobcenter holde den første samtale inden for seks uger. Derefter skal der holdes seks samtaler i det første halve år. Derefter fire samtaler inden for de næste 12 måneder.Kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate skal indkaldes til en samtale inden for en uge. Derefter er samtalekravet forskelligt. Fra to samtaler inden for de første tre måneder til fire samtaler inden for 12 måneder.



Baggrunden for de mange og tidlige samtaler med de ledige skyldes, ifølge Beskæftigelsesministeriet, at det får flere i arbejde.