Arbejdsmarkedschef fik i alt 1,2 millioner kroner i aftrædelse - kommunen sagde 800.000

Tommy Søndergaard og sagen

Tommy Søndergaard har spurgt yderligere ind til fratrædelsesaftalen mellem Varde Kommune og den tidligere arbejdsmarkedschef Erik Schultz.



Enhver borger har ret til aktindsigt.



Tommy Søndergaard er bare borger, men som tidligere personalechef i Varde Kommune har han en særlig interesse i offentlig forvaltning.



Han blev selv fyret i 2001.



Fyringen skete på et forkert grundlag og blev underkendt i et efterfølgende tjenstligt forhør af en landsretsdommer.



Tommy Søndergaard underviste indtil for tre år siden i personalejura og personaleforhold ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling under den Kommunale Højskole.



Varde Kommune oplyste til JydskeVestkysten, at arbejdsmarkedschefen fik en fratrædelsesgodtgørelse på 7 måneders løn, + en måned, plus et pensionsbidrag svarende til tre månedslønninger, i alt 815.000 kroner.



I svar til Tommy Søndergaard kom der fem måneders fritstilling med løn oven i, hvilket øger den samlede betaling til 1.185.285 kroner til tidligere arbejdsmarkedschef Erik Schultz.