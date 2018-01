Arbejdsgruppe ser på bedre skole for autister

Varde Kommune: En arbejdsgruppe skal se på, hvordan Varde Kommune kan levere et bedre skoletilbud for autister. Det oplyser Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Det er i forbindelse med budgetforliget, at det blev besluttet at sætte arbejdet i gang. I forligsteksten står, at oplægget skal præsenteres for Udvalget for Børn og Læring i maj.

Der har længe været talt om, at Varde kommune skal have et bedre tilbud for autister, da der er flere utilfredse forældre, fordi deres børn simpelthen ikke har det godt med at gå i skole. Det gælder både børn, der går i almene klasser, og børn, der går i specialklasser. Det indgik også i beslutningen om at indrette Sct. Jacobi Skole som specialskole, at det ville gøre det muligt at lave et bedre autismetilbud.