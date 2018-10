Antikvitetshandler plaget af indbrud efter hun satte til salg: - Jeg er ikke forsikret

Det er svært at få erstatning fra en indbrudstyv, også hvis der ligger en soleklar dom. Men det er de vilkår, der gælder for Gitte Christensen, som i 14 år har handlet med antikviteter.

- Jeg har ingen forsikring. Det er meget vanskeligt at forsikre antikviteter, så det har jeg valgt ikke at gøre, siger Gitte Christensen.

Et indbrud er rigtig skidt for Gitte:

- Ved indbruddet i marts blev der stjålet for cirka 100.000 kroner, siger Gitte Christensen.

Gitte har nemlig drevet butikken i 14 år uden et indbrud, men i marts var der for første gang ubudne gæster. Og nu altså igen.

Gitte Christensen er ved at afvikle butikken ved navn Der var en gang, som ligger i hovedgaden Bredgade, og hun er frustreret.

Nørre Nebel: I denne uge har antikvitetshandleren Gitte Christensen atter haft indbrud i sin butik i Nørre Nebel. Udbyttet denne gang er lidt svært at gøre op, men blandt andet er der forsvundet 30 gamle glas. Indbruddet er sket i en periode på tre døgn først i denne uge.

Indbruddet er anmeldt onsdag.Det er sket over en periode på cirka tre døgn.

Gitte Christensen er uddannet socialrådgiver. Hun har handlet med antikviteter i 14 år som et bijob. Privatfoto

Salgsannonce kan lokke

Hun har en teori om, hvorfor hun er udsat for to indbrud inden for så relativ en kort periode.

- Jeg har sat bygningen til salg. Der er måske nogle, der er inspireret af at se billederne i salgsannoncen, siger Gitte Christensen.

Hun understreger, at netop fordi butikken er til salg, så er der ikke de samme værdier som tidligere i forretningen.

- Det er muligt, at jeg kan få noget fra det indbrud, som skete i marts. Der er en mistænkt, og dømmes vedkommende, skal jeg have erstatning.

- Men det kan blive svært, hvis vedkommende ikke har nogen penge, siger Gitte Christensen, som faktisk har stor erfaring med kriminalitet.