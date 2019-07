Antallet af indbrud i Varde rasler ned

Varde: Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik blev der på landsplan anmeldt 4.947 indbrud i private hjem i årets andet kvartal. Det er et fald på over 20 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet i antallet af indbrud i Varde Kommune var 20 - fra 49 i første kvartal til 29 i andet kvartal i år.

Faldet i antallet af indbrud i Varde Kommune er dermed fortsat fra sidste års opgørelse.

- Det er glædeligt, at antallet af indbrud er faldende, og vi oplever en stigende interesse for at indbrudssikre hjemmet og tilmelde sig Nabohjælp. Tiltag, som vi ved virker, når det gælder om at holde tyven på afstand. Men vi er bestemt ikke i mål endnu, fortæller Britt Wendelboe, der er programchef i TrygFonden og repræsentant for Bo trygt!, i en pressemeddelelse.

- Der sker nemlig omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i Sverige, Norge og Tyskland, og tanken om indbrud i eget hjem gør hver fjerde dansker utryg. Heldigvis er der meget, som man selv kan gøre for at forebygge indbrud, siger hun videre.

- Det, en tyv er allermest bange for, er at blive set, og vi anbefaler, at man nu, hvor hækkene er ved at være afblomstrede, finder hæksaksen frem og klipper hækken ned. For så giver man naboerne mulighed for at kigge ind og forstyrre en tyv, der er på vej på arbejde. Hvis man ovenikøbet sætter lys med sensorer op, så vil tyven have meget sværere ved at få arbejdsro - også i aften- og nattetimerne, siger Britt Wendelboe.