Ansatte i kommunen får mere fleksibel arbejdstid

Direktionens strategiplan

Direktionens strategiplan er blevet godkendt af byrådet. I den står, at direktionen især vil arbejde for fire ting. Det er:1) At blive en ombejlet arbejdsplads. Det er under dette punkt, at det fremgår, at der skal være mere fleksibilitet for kommunens medarbejdere.



2) Vækst og bosætning. Her fremgår det blandt andet, at bosætningsindsatser skal være målrettede end tidligere kampagner.



3) Fintuning af kommunen. Indeholder blandt andet en ambition om at stoppe med at gøre ting uden effekt.



4) En enkel kommune. Det skal være nemmere for borgere at være i kontakt med kommunen.