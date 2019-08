Ansatte blev kronisk syge med astma: Nu svarer Arbejdstilsynet på kritik i sagen

Fagforeningen 3F Varde-Billund har været yderst kritisk over for Arbejdstilsynet, efter det er kommet frem, at syv ansatte blev kronisk syge efter at have arbejdet med et farligt kemikalie. Nu svarer Arbejdstilsynet på kritik.

Varde: I Avisen Danmark 22. juni kaldte Villy Nielsen, formand for 3F Varde-Billund, det for "en katastrofe", at Arbejdstilsynet ikke reagerede hurtigere og med hårdere sanktioner, da fagforeningen anmeldte, at medarbejdere på plastfabrikken Sky-Light i Varde blev syge på grund af arbejdet med et kemikaliet PMDA. Siden har otte medarbejdere ifølge Fagbladet 3F fået konstateret kronisk astma og nedsat lungefunktion. Seks har fået anerkendt sygdommen som arbejdsskade. Det er aldrig lykkedes avisen Danmark at få en kommentar fra Arbejdstilsynet, men nu har Arbejdstilsynet sendt et skriftligt svar til Fagbladet 3F, hvor Arbejdstilsynet oplyser, at det først var i klagen fra 3F Varde-Billund, at tilsynet blev opmærksom på virksomhedens brug af PMDA i oktober 2016. - Vi besøgte umiddelbart efter virksomheden, men der blev ikke konstateret overtrædelse af reglerne om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med arbejdet med PMDA. Vi gav et påbud om, at virksomheden skulle revidere sin arbejdspladsbrugsanvisning. På et tilsynsbesøg er der først og fremmest fokus på de arbejdsprocesser, som den tilsynsførende ser og får beskrevet, skriver Arbejdstilsynet til Fagbladet 3F.

Kemikaliesagen Sky-Light brugte PMDA fra 2009 til 2017. Sky-Light producerer folie af genbrugsplast, og den produktion kunne blive mere effektiv ved brug af PMDA.

Medarbejdere på virksomheden har sagt, at de ikke har brugt de påbudte værnemidler, og at de ikke vidste de skulle bruge dem. Virksomhedens ledelse mener dog, at det har været klart, at der var tale om et farligt kemikalie.

Avisen Danmark har bedt om en kommentar fra Arbejdstilsynet via mail 20. juni, 24. juni, 25. juni og 1. juli. Desuden har vi også mindst to gange fremsagt ønsket om en kommentar telefonisk.

Opdagede ikke stoffet Sky-Light har brugt PMDA fra 2009. Via en aktindsigt kan Fagbladet 3F afsløre, at Arbejdstilsynet i de syv år fra 2009 til 2016 var på Sky-Light 14 gange. Det førte til 13 påbud, men i den periode opdagede Arbejdstilsynet ikke, at der kunne være problemer med brugen af PMDA. Her påpeger Arbejdstilsynet dog over for Fagbladet 3F, at en rapport fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Esbjerg Sygehus viser, at problemerne med PMDA har været knyttet til en konkret produktionslinje fra 2014.

Ikke syg på arbejdet Fagbladet 3F har også bedt om en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), men han vil ikke forholde sig til den konkrete sag. Han understreger dog, at man under ingen omstændigheder skal blive syg af at gå på arbejde.