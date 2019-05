Ansager Søpark støttes af SE - indsamling skal rejse resten

Ansager: SE Vækstpulje har støttet Ansager Søpark fase to med 100.000 kroner.

- Mens fase 1 er igangsat og nærmer sig sin afslutning, er det utroligt vigtigt for at opnå den fulde værdi af Søparkprojektet, at også fase 2 kan gennemføres. Med et budget på 465.000 kr. for fase 2 er donationen på 100.000 kr. fra SE Vækstpulje et stort skridt på vejen, som vi er utroligt taknemmelige for, siger Frank Sørensen i en pressemeddelelse fra Ansager Byudvikling.

Fase et i Ansager Søpark har bestået af det grovere arbejde med opgravning af to søer samt etablering af stier rundt i området. Ved fase to skal der etableres to broer, beplantning, ligesom området skal tilsåes og der skal opsættes borde og bænkesæt.

Projektgruppen bag Ansager Søpark har på baggrund af donationen besluttet at starte en lokal indsamling, for at finde de resterende midler, da et samlet Søpark projekt vil være en kæmpe gevinst for hele vores område, fastslår Ansager Byudvikling.