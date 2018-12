Tre skoler skal indskrænke sig og får mindre plads:Juniorklubhuset ved Starup Børneby er tømt og skal nedrives. Juniorklubben er nedlagt, så der er ikke brug for bygningen. På Ansager Skole begynder nedrivningen højest sandsynligt ved slutningen af skoleåret 2018/2019. Der skal ske nogle ombygninger på skolen, men der skal også ske en sikring af trafikforhold omkring skolen. Sfo-bygningen ved Janderup Skole sættes til salg i et udbud, og i tilfælde af at der ikke modtages bud, vil den efterfølgende blive nedrevet. Også her skal sfo-børnene flyttes til et andet sted på skolen. Det er en del af forliget om en ny skolestruktur, at der skal fjernes kvadratmeter på skolerne, fordi der er blevet færre børn til at fylde lokalerne ud.

Gør ondt at miste sfo-bygning

Lars Offersen har det sværest ved, at sfo-bygningen skal rives ned. Han synes, at det har en kvalitet, at det er en gammel bolig, der er bygget om. Det betyder, at det er et hyggeligt sted, og der er mange små rum til de børn, der vil sidde i fred og lave forskellige aktiviteter sammen.

- Men det kan da være, at hvis man skal spare penge, så er det for dyrt i drift, indrømmer han.

Udvalgsformand Peder Foldager (V) mener, at sfo-bygningen ville komme til at stå for meget for sig selv, hvis den blev bevaret. Desuden arbejder kommunen generelt på det, der kaldes "smarte kvadratmeter": Lokaler skal bruges til flere ting, og derfor ser kommunen gerne, at sfo'er og skoler deles om lokaler på selve skolen.