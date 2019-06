Ansager: Kommunen river skolebygning ned mod bestyrelsens ønske

Det er bygningen i baggrunden, som politikerne holder fast i at rive ned. Arkivfoto: Martin Ravn

Bygningen, der huser skolefritidsordningen i Ansager, skal rives ned, slår politikerne i Udvalget for Børn og Læring fast. Også selvom skolebestyrelsen ønsker noget andet.

Ansager: Politikerne i Udvalget for Børn og Læring holder fast i, at sfo-bygningen i Ansager skal rives ned. Politikerne har allerede tidligere besluttet både at rive den ældste del af skolen og den sammenbyggede sfo-bygning ned, men Ansagers skolebestyrelse har protesteret over nedrivningen af sfo-bygningen. Derfor er sagen behandlet igen. Politikernes beslutning bunder i høj grad i økonomi. Det, der kan spares i nedrivningsudgifter, svarer stort set til, hvad det koster at reetablere sfo-bygningens gavl, hvis kun den ældste del af skolen bliver revet ned. Til gengæld vil politikerne stadig stå med et efterslæb på udvendigt vedligehold på 1,35 millioner kroner, og de går også glip af årlige besparelser på eksempelvis vand, varme og vedligehold på 58.700 kroner. Nogle af de penge vil de hellere bruge på at indrette en skolefritidsordning på selve skolen.

Færre kvadratmeter Med forliget om en ny struktur på skole- og børnehaveområde blev der stort set ikke lukket skoler, selvom en del af formålet var at få færre bygninger.

Til gengæld blev det besluttet, at der skulle rives ned på de nuværende skoler, så der er færre kvadratmeter at vedligeholde på.

Ansager er et af de første steder, hvor der sættes gang i nedrivninger. Både den ældste del af skolen og bygningen, der har huset skolefritidsordningen, skal rives ned.

Også andre steder er der lagt op til, at skolefritidsordninger skal rives ned for at flytte ind på selve skolen.

Ønsker klart skel I brevet fra skolebestyrelsen er der flere begrundelser for ønsket om en særlig sfo-bygning. Ét af dem er et ønske om et klart skel mellem skole og fritid. Udvalgsformand Peder Foldager (V) undrer sig over, at den holdning kommer fra Ansager, hvor der indtil nu har været en dør direkte fra den ældste del af skolen ind i skolefritidsordningen. Men han kalder det for en "fair holdning", som han dog ikke deler. - Det kan blive rigtig godt inde på skolen. Man får også mere luft og større udearealer, siger han.

Frygt for trafiksikkerhed Et andet argument fra skolebestyrelsen er, at det giver trafikale udfordringer, hvis sfo-bygningen rives ned. Sfo-bygningen ligger ud til Skolegade, mens hovedindgangen er ud til Østergade. Skolebestyrelsen tror, at uden sfo-bygningen vil alle benytte indgangen på Østergade, og så bliver skolevejen farligere. - De kan jo komme ind fra begge sider fortsat, svarer Peder Foldager. Hvis det bliver et problem, mener han, at skolen kan komme med en henstilling til forældrene om, at forældre til børn i bestemte klassetrin skal aflevere og bringe fra Skolegade.