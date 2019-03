Annie trækker flere publikummer end Chaplin

Der er allerede solgt over 7000 billetter til årets sommerspil, den gode gamle genganger, Annie Get Your Gun. Det er tredje gang klassikeren opføres i Varde.

Varde: Der er lige nu solgt over 7000 billetter til Varde Sommerspil, som i år opfører Annie Get Your Gun. Sidste års sommerspil "Chaplin" gav problemer med billetsalget, da der på samme tidspunkt sidste år kun var solgt cirka 6000 billetter. - Udfordringen sidste år var at det var et ukendt stykke, som publikum måske havde en anden forventning til, end det stykket bestod af, siger Daglig leder af 7-kanten, Kent Stensgaard i en pressemeddelelse.

Den udfordring får publikum ikke med Annie Get Your Gun, der alene i Varde er opført to gange tidligere som sommerspil.

Arbejdet er allerede gået i gang med alt inden for de første prøver, scene- og kostumeproduktion til dette års sommerspil, som er nummer 42 i rækken.

Over 300 frivillige hjælpere vil også i år være den drivende kraft bag det store arbejde, det er at få sat et så stort show op. /EXP