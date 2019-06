Annie Get Your Gun: Sælger ikke så godt som forventet

- Når vi sætter Annie Get Your Gun op for tredje gang, er det ikke fordi, at vi ikke kan finde på andet. Vi valgte den, fordi den er populær hos publikum takket være de skønne sange og en grundlæggende god historie, siger forestillingsleder Hans Gundesen. Arkivfoto Chresten Bergh

Der er solgt 12.000 billetter til Annie Get Your Gun, der har premiere den 27. juni. Det er slet ikke så mange som forventet.

Varde: Opsætningen af 7-kantens sommerspil Annie Get Your Gun er budgetteret til 1,5 millioner kroner. De skal tjenes ind på billetsalget. Og billetsalget går ikke som forventet, fortæller forestillingsleder Hans Gundesen, fra 7-kanten. - Der er på nuværende tidspunkt solgt lige så mange billetter til Annie Get Your Gun som til Chaplin sidste år. Chaplin landede på 20.103 gæster. Det er ingen hemmelighed, at vi forventer at få udsolgt til sommerens forestilling. Udsolgt er 27.-28.000 billetter, siger Hans Gundesen. - Det undrer os, at der ikke er flere, der har købt billet. Men vi har budgetteret konservativt, vi skal dog gerne have solgt 24.000 billetter, så er vi på den sikre side. Så får vi en økonomisk buffer i forhold til næste år, hvor Martin Brygmann opsætter forestillingen "Fyrtøjet-en gnist af H.C. Andersen".

Fakta Annie Get Your Gun

Historien handler om den fattige Annie, der lever et simpelt liv på prærien sammen med sine tre søskende. Annie, der er vild med at skyde, ender med at blive opdaget af et cirkus, og så bliver hun berømt.

Musicalen er baseret på en virkelig historie. Siden urpremieren i 1946 er den blevet spillet på alverdens scener flere en 10.000 gange.

Billetsalg og yderligere information www.7-kanten.dk

En gang for meget? Det er tredje gang at 7-kanten har Annie Get Your Gun på plakaten. Første gang var i 1981, hvor den solgte 21.000 billetter og i 2005 blev forestillingen set af 27.850 gæster. Det var den succes 7-kanten havde håbet på at kunne gentage. Måske svigter publikum, fordi de kender stykket for godt? - Vi kan kun gætte på, hvorfor der ikke er flere, der har købt billetter på nuværende tidspunkt. Jeg tror ikke, at det handler om, at vi spiller Annie for tredje gang. Jeg tror, at det blandt andet er effekten af den succes, de har på Fredericia Teater, vi kan mærke. Før i tiden skulle mange se Varde Sommerspil, men nu, hvor udbuddet af teaterforestillinger er blevet så stort, så vælger de ikke os hvert eneste år. Så hopper de et år eller to over, siger forestillingslederen og tilføjer:

Måske slut med udsolgt - Vi har måske den selvopfattelse her i 7-kanten, at vi er kæmpe store, og det er vi også. Det er jo fantastisk at knap 21.000 så Chaplin. Det er faktisk mange mennesker, men måske er tiden med udsolgte forestillinger forbi. Vi skal nok vænne os til, at niveauet ligger lavere. Vi skal kæmpe for hver eneste billet i langt højere grad end tidligere, siger Hans Gundesen, der har is i maven og håber på at publikum bakker op om årets forestilling, der på ingen måde bliver en gentagelse af de to foregående opsætninger. - Vi ved at folk køber billetterne sent. De venter, tjekker vejrudsigten og beslutter sig i sidste øjeblik, så vi er ikke i panik, vi følger billetsalget tæt, er spændte og håber på det bedste, det er jo det eneste vi kan gøre, siger Hans Gundesen.