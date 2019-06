Ho: Onsdag klokken 12.23 blev Sydvestjysk Brandvæsen kaldt ud til en brand i et sommerhusområde på Hedevej i Ho. Her var der gået ild i et anneks til et sommerhus, der lige nu er beboet er hollandske gæster. Annekset brændte ned til grunden.

Årsagen til branden er uvis. Dog er der mistanke om, at en vaskemaskine kan have antændt branden. Det skal de kommende brandtekniske undersøgelser forsøge at afdække. Ingen kom noget til ved branden. libra