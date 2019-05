Anne hopper ind i hovedrolle

Ølgod: 23-årige Anne Damgaard Nielsen fra Esbjerg hopper med kort varsel ind i hovedrollen i Drabanternes forestilling "Honk den tudegrimme ælling", som spiller fra 13. til 18. august på friluftsscenen i Ølgod byskov. Hun afløser Ole Pontoppidan, som grundet helbredsmæssige årsager været nødsaget til at melde fra.

Anne Damgaard er vild med teater og har spillet med i både i HATS og 7-kanten. I 2017 gik hun ind to uger før premieren i Ølgod sommerspil og spillede rollen Frenchy i Grease. Denne gang får hun dog lidt længere varsel. Anne Damgaard er begyndt at øve med både replikker, sange og dansetrin for at nå lige så langt, som alle andre.