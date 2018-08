Anne Grethe Sværke sætter sig 1. oktober i chefstolen på Vestjyllands Kunstmuseum Janus

Tistrup: Den 1. oktober tiltræder mag.art. i kunsthistorie Anne Grethe Sværke stillingen som leder af Vestjyllands Kunstmuseum Janus. Anne Grethe Sværke, der har en ph.d. i historie, har stor erfaring fra flere museer i området, bl.a. Trapholt ved Kolding, Karensminde ved Grindsted og Ribe Kunstmuseum, og hun er i dag leder af Gallo aktiviteterne i Aarhus, som er en forening, der er oprettet med udgangspunkt i Museum Ovartaci og Galleri Gallo, og som har til formål at skabe et meningsfyldt og kreativt univers for psykiatribrugere og sårbare mennesker.

Stillingen som leder af Janus blev ledig, da Maja Zacho på grund af et sygeforløb sagde sin stilling op til udgangen af juni.

Formand for Janus, Bent Peter Larsen, glæder sig over, at Janus nu snart igen vil have en fuldtidsansat kunsthistoriker som leder af museet.

Anne Grethe Sværke er oprindelig uddannet som sygeplejerske og er 59 år. Hun ønsker at flytte tættere til Janus museet og forventer at bosætte sig i Varde.