Billum: Brugs-kunsten i Billum er mødested for kreative damer, der kreerer i byens gamle brugs.

Sidste år døde en af damerne, Anna Grete Lauridsen fra Esbjerg, og hendes mand, Ole, forærede de andre alle Anna Grethes stoffer.

- Blandt stofferne lå lapperne klar til et cirkeltæppe, skriver Trine Møller, leder af Brugs-kunsten.

Hun fortsætter:

- En af vore damer, Tove Andersen fra Sønderris, tilbød at sy tæppet sammen, og Jette Christiansen fra Billum tilbød at håndquilte det.

De kreative kvinder i Billum har mistet flere af deres kære syveninder til kræft. Derfor besluttede de, at det quitede tæppe skulle være gevinst for et lotteri til fordel for kræftens bekæmpelse.