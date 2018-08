Janderup: En kvinde blev torsdag morgen klokken 05.01 anmeldt for at være fodgænger i meget beruset tilstand på Nymindegabvej nord for Varde - ikke så langt fra Janderup. Politiet sendte en patrulje til den 30-årige kvinde for at se, om hun var til fare for sig selv eller andre.

Det var dog en smal sag at få kvinden væk fra trafikken. Hun boede nemlig meget tæt på det pågældende sted.