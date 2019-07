Varde: En motionist i Fitness World på Hjertingvej i Varde fik stjålet et armbåndsur af fabrikatet Daniel Wellington. Der er tale om et mærke, som typisk ligger i mellemlejet - prismæssigt - typisk 1000 - 1500 kroner for et ur.

Tyveriet fandt sted i omklædningsrummet mandag mellem klokken 17 og klokken 17.15.