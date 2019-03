Anlægsgartnerelev fra Varde i intensiv træning til DM i Skills

Varde: 23-årige Mads Medom Christensen fra Varde er i øjeblikket på skole ved Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus. Sammen med 23-årige Oliver Schmidt Christensen er han i øjeblikket i gang med at forberede sig til årets DM i Skills i begyndelse af april i Næstved.

De to træner forskellige teknikker inden for faget og er i gang med at lave en demo på opgaven, som alle deltagere har fået afsløret på forhånd. Når først konkurrencen går i gang, så vil der blive lavet mindre ændringer på den stillede opgave, som de har 21 timer til at løse.