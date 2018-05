Ankestyrelsen omgør hver tredje sag fra Varde Kommune: Liberal Alliance forfølger sagen

Steen Holm Iversen (LA) synes stadig, han mangler svar på, hvorfor Ankestyrelsen er nødt til at ændre og hjemvise hver tredje sag i Varde Kommune, så han vil stille flere spørgsmål. Tina Agergaard Hansen (DF) er derimod tilfreds.

Varde Kommune: Hver tredje gang en borger klager over en sociallovsafgørelse i Varde Kommune, giver Ankestyrelsen borgeren helt eller delvist ret. Helt præcist sker det i 36 procent af sagerne. Et flertal i Udvalget for Social og Sundhed tager de oplysninger til efterretning og vil orienteres igen i 2019 om, hvordan tallene da ser ud. - Vi vil aldrig komme ned til nul. Det her er ikke noget, jeg finder stærkt bekymrende. Det er et område, vi følger løbende, og der er meget viden og udvikling i de sager, hvor vi kan lære noget af tallene, siger Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed. Så du synes faktisk, at det her tal, 36 procent, er helt okay? - Jeg tænker, det er okay fint i lyset af, at det er et meget stort område, og det er et område, hvor nogle afgørelser kan være meget diffuse.

Det viser tallene I 2017 behandlede Ankestyrelsen i alt 126 sager vedrørende Lov om Social Service fra Varde Kommune.I 74 sager var Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse.



11 sager blev afvist. Det kan eksempelvis skyldes, at der er klaget for sent.



15 sager blev afgjort som ændring eller ophævelse, hvor Ankestyrelsen altså ændrer kommunens afgørelse.



26 sager blev hjemvist. Det vil sige, at kommunen skal behandle sagen igen. Det betyder ikke nødvendigvis, at kommunen ender med at træffe en anden afgørelse.



Omgørelsesprocenten i Varde Kommune er 36 procent mod 38 procent på landsplan.

LA fik sagen på dagsorden Det var ikke meningen, at udvalget skulle have en orientering om statistikken fra Ankestyrelsen. Det var Steen Holm Iversen (LA), der læste om tallene i JydskeVestkysten og bad om at få sagen på dagsorden. Han er mere bekymret end sin udvalgsformand. - Det, der ikke fremgår af den redegørelse, er, hvor stort mørketallet er. Altså: Hvor mange sager bliver aldrig rejst, fordi borgeren ikke orker det?, siger han. Han synes også, det er bekymrende, at borgerne i en række tilfælde bliver rådgivet om at anke en sag for at få klarlagt lovgivningen. Han mener, det er at eksportere et problem til borgerne.