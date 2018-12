Andre pakker gaver ind, mens familie Kristensen pakker gave til 12 mio. kr. ud

Varde Engroslager lukkede i fredags den gamle butik og flytter ud til Jeppe Skovgaards Vej, hvor den genåbner den 6. januar. Hele julen og nytåret går med at pakke ud og fylde de 1.600 kvadratmeter med drømme og forhåbninger.

- Men de har ikke sagt noget om i morgen (red. juleaftensdag), tilføjer Kjeld Kristensen med et lumsk smil på læberne.

- Vi har fået strenge ordre på, at vi ikke må arbejde mere end 12 timer søndag, siger Vibeke Kristensen.

- Det ser lidt kaotisk ud. Men når du kan se, at det rykker hver dag, så tror du på det. Der er jo også 24 timer i døgnet, siger Vibeke Kristensen.

1.600 kvadratmeter, som skal stå klar til åbningen søndag den 6. januar klokken 10.00. Om mens andre pakker julegaver ind, så bestiller de ikke andet end at pakke ud og stille på plads.

De lukkede fredag Varde Engroslager på Gellerupvej efter 21 fantastiske og til sidst meget trange år, hvorfor de bygger nyt for 12 millioner kroner på Jeppe Skovgaards Vej i Varde.

Varde/Næsbjerg: Med tusindvis af varenumre så er der nok at holde styr på for ægteparret Vibeke og Kjeld Kristensen fra Næsbjerg, som får en noget anderledes jul i år.

Det ser lidt kaotisk ud. Men når du kan se, at det rykker hver dag, så tror du på det. Der er jo også 24 timer i døgnet.

Det helt unikke ved Varde Engroslager er det store lager, som er åben for alle. Eneste forskel er, at man skal være god til færdighedsregning, da alle priser på lageret er vist uden moms. Foto: Henrik Reintoft

Udvider sortiment

De første dage har de udelukkende kørt nye varer ind. For det nye domicil, der ligger lige ud til Esbjergvej, giver mulighed for at udvide sortimentet.

Så nu laver de en decideret butik - Living By Vibe, som også er navnet på Varde Engroslagers webshop. En butik med blandt andet brugskunst, borddækning og som noget nyt en del møbler til hjemmet.

Det helt unikke ved Varde Engroslager er det store engroslager. Det er åbent for alle.

- Nu kan kunderne se, at vi har hele paller af varerne i stedet for 12 styk, siger Kjeld Kristensen.

Så hvad kunderne ser, er hvad de kan købe her og nu. På den gamle adresse havde de lageret i kælderen, hvor kunderne ikke måtte komme. Men nu er der bortset fra koldlageret åben overalt.