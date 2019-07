Anders fra Nørre Nebel byttede elevplads ud med direktørstol

Anders Baun Hübschmann er født og opvokset i Nørre Nebel ved Varde, men flyttede i 2001 til København for at udleve karrieredrømmen. I dag sidder han som privatkundedirektør i BankNordik i en stilling med masser af ansvar, som han før kun turde drømme om.

Anders Baun Hübschmann, 39 år, har haft en karriere som de færreste. Han flyttede til København uden meget andet end drømmen om en finanskarriere, masser gå-på-mod og et turistkort over byen - han var vel fra Nørre Nebel. Anders fik heller ikke brug for meget andet, for efter elevpladsen hos BankNordik (daværende Amagerbanken) kom i hus, har han arbejdet sig hele vejen til tops. I dag - 16 år efter - er Varde-drengen nemlig blevet privatkundedirektør i BankNordik, skriver Pr-bureauet Help i en pressemeddelelse. Som privatkundedirektør for hele Danmark har Anders det overordnede ansvar for en lang række medarbejdere. Selv beskriver han sin ledelsesstil som tillidsfuld og afslappet. Desuden får han tit fortalt, at man godt kan mærke han er fra Jylland - hvilket han tager som et kompliment.

Blå Bog 2000: Student, Varde Handelsskole

2003: Markedsføringsøkonom, Niels Brock

2005: Udlært i Amagerbanken

2007: HD 2. del i Finansiering

Karriere:

2019: Privatkundedirektør, Danmark, BankNordik

2012-2019: Filialdirektør, hele København, BankNordik

2011-2012: Filialdirektør, København Ø., BankNordik

2011-2011: Filialchef, København Ø., Amagerbanken

2007-2011: Filialchef, København K., Amagerbanken

2006-2007: Souschef, Søborg, Amagerbanken

2005-2006: Kunderådgiver, Søborg, Amagerbanken

2003-2005: Finanselev, Amagerbanken

Begyndte som hundelufter Fra en ung alder var Anders meget arbejdsom og tjente sine egne penge. Han startede karrieren som hundelufter, og det tjente han en 20'er på pr. gang, men han fik hurtigt blod på tanden efter noget større. Derfor startede han i sin fasters og onkels elektronikforretning - Stenberg - der stadig ligger i Nørre Nebel. Her solgte han sit første stereoanlæg som kun 13-årig, og fandt ud af, at han havde næse for forretning.

København var en omvæltning Efter studentereksamen fra Varde Handelsskole førte lysten til at knuse tal og lave budgetter ham til København i 2001, hvor han studerede markedsføringsøkonomi. Noget der var en stor omvæltning for drengen fra Nørre Nebel: - Vi var en håndfuld jyder, der længe måtte gå rundt med turistkort for at navigere rundt i byen. Vi vidste dårligt nok, hvordan man kom fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen, der ligger mindre end 200 meter fra hinanden, siger Anders Baun Hübschmann med et grin.

En særlig samhørighed I 2003 startede han som finanselev, og han har ikke set sig tilbage siden. Selvom han da indrømmer, at han til tider savner stemningen i Nørre Nebel og den jyske lune. - Et lokalsamfund som Nørre Nebel giver en helt særlig samhørighedsfølelse, og man kommer hinanden ved på en helt anden måde end i København. Men så er det jo godt, at jeg stadig har min familie boende i hjembyen, og at BankNordik har en filial i Esbjerg - så har jeg anledning til at komme på besøg rigtig ofte, siger Anders Baun Hübschmann i pressemeddelelsen.