Anders Agger holder foredrag ved sportsfesten i Nordenskov

Nordenskov: DR's Anders Agger kommer rundt i landet - og i verden. Og onsdag 26. juni også til Nordenskov. Her holder han foredrag ved borgeraftenen på Nordenskov stadion i forbindelse med sportsfesten. Billetterne kan købes i Dagli brugsen Nordenskov.

Anders Agger har specialiseret sig i tv, der fortæller om fællesskaber og forskelle. Uanset, om det er om en døende sømand på et hospice i Hvide Sande. En krølhåret popsanger fra Aarhus, der pludselig går på Hærvejen for at finde sig selv. Eller en gruppe unge, rebelske heavy metal-drenge, der er blevet ældre.

Foredraget er et lavpraktisk medie-foredrag, hvor publikum må stille spørgsmål, når de opstår. Anders Agger vil fortælle, hvordan han gør, når han producerer til DR1 og DR2 - og også om tvivlen og de mange etiske overvejelser, når man går helt tæt på mennesker.

