Andelskassen i Varde støtter Kvie Sø Efterskole med 44.000 kr.

Ansager: Hos Andelskassen i Varde vil man gerne støtte op omkring det "unikke initiativ, der vil gøre en positiv forskel for en masse unge mennesker med særlige behov og deres forældre", hedder det i en pressemeddelelse. Andelskassen støtter via bankens Lokallånspulje Kvie Sø Efterskole med 44.000 kroner.

- Det har stor betydning for lokalområdets udvikling, at puljemidlerne i år doneres til Kvie Sø Efterskole, da det helt sikkert vil bidrage til, at der skabes nye arbejdspladser og styrket bosætning i vores lokalområde, siger formand for Bosætningsudvalget i Ansager Byudvikling Elise Kristensen.

Kvie Sø efterskole bliver den første efterskole vest for Storebælt udelukkende for udviklingshæmmede. /exp