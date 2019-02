Andelskassen har fået sat prop i tab på dårlige kunder

Mere effektive medarbejdere i færre filialer

Der er rationaliseret i Danske Andelskassers Bank i de senere år, og for eksempel i et kerneområde som Varde Kommune lukkede afdelingerne i byer som Ølgod og Oksbøl for nogle år siden. Det er i dag afdelingen i Varde, der servicerer privatkunderne, der er dog et landbrugscenter i Nordenskov. Her ligger også supportafdelingen .Der er desuden en afdeling i Ribe og en ny filial på Bavnehøjvej i Esbjerg.



Til gengæld er medarbejderne blevet mere effektive i de færre filialer. Forretningsomfanget per medarbejder er steget med 7,4 procent i 2018.