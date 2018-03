Andelskassen fordobler sit overskud - men indtjeningen falder fortsat

Finans: Danske Andelskassers Bank har netop fremlagt sit årsregnskab. Det udviser et overskud før skat på 100,8 millioner kroner mod 50 millioner kroner året forinden. Dog skal fratrækkes 25,8 millioner kroner i renter på erhvervsobligationer, så det reelle overskud før skat er på 75 millioner kroner. Men resultatet er det bedste i Danske Andelskassers Bank, siden selskabet gik på børsen i 2011.

Nedskrivninger på kunderne er faldet fra 64,6 millioner kroner til 41,8 millioner kroner i banker, som har mange landbrugskunder, der cirka udgør en fjerdedel af de samlede udlån på 6,1 milliard kroner. Det er en øgning i udlånene på cirka fem procent eller 300 millioner kroner.

Med trods det øgede udlån så falder de samlede netto rente- og gebyrindtægter med 18 millioner kroner til 570 millioner kroner.

I en pressemeddelelse udtrykker administrerende direktør Jan Pedersen sin tilfredshed med resultatet.

- Vi har for nylig gennemført en større organisationsændring i banken, der skal medvirke til at skabe en mere slagkraftig organisation, så banken fremover kan have meget mere fokus på vækst. Sammen med det gode resultat for 2017 og den forbedrede kapitalsituation er der dermed skabt de optimale betingelser for at løfte banken til næste niveau og skabe den allerbedste og stærkeste udgave af fremtidens Danske Andelskassers Bank, siger Jan Pedersen.