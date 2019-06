Analyse: Ingen lokale kandidater er sikre på valg

Der er noget på spil for lokale kandidater. Til højre er Marie Krarup (DF), der allerede sidder i folketinget og et kendt ansigt i hele landsdelen. Øverst til venstre er Steen Holm Iversen, der må kæmpe om en plads med en af sine egne. Nederst til venstre er Claus Christensen, der skal overraske positivt for at slå de nuværende folketingsmedlemmer samt en tidligere minister. Nederst til højre er Jonna Buch Andersen, der er blandt jokerne, hvis det lykkes radikale at få valgt to kandidater. Foto: Andre Thorup og Chresten Bergh