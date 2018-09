Alvorligt sygt ægtepar er spærret inde i deres hjem

Esry og Kristian Hansen kan ikke komme ud i Lundgade, og taxa vil ikke længere køre ned ad en cykelsti bag bygningen for at hente dem. Forklaringen hedder, at kommunen har udstedt påbud om, at det er forbudt. - Så nu er vi i gang med at undersøge, hvem der har givet det påbud til Taxa - og få det lavet om, så der må dispenseres. For det er helt tydeligt, at de kun kan komme ud med den sti. Så det er yderst relevant, at man dispenserer, siger politisk formand Preben Friis-Hauge (V). Foto: Yvonn Tittel

Siden januar har Lundgade i Varde været gravet op. Ægteparret Hansen, der er ramt af sclerose og kræft, har ikke været nede i byen siden juni - og nu vil taxa ikke hente dem.

Varde: Dråben var, da taxa-damen for tre-fire uger siden sagde til Esry Hansen, at hun og Kristian skulle gå om til Kvickly, hvis de ville hentes. - De har brugt cykelstien til at komme herhen, men nu sagde hun, at det havde de fået påbud om fra Varde Kommune, at de ikke kan mere, siger Esry Hansen. Hun har kronisk leukemi, hudkræft og vand i lungerne. Sygdomme, der tilsammen binder hende til rollatoren. Kristian har sclerose og får hjælp fem-seks gange om dagen. Han sidder i en fuldautomatisk kørestol, og ud over mange ture til læge og sygehus skal han hver uge køres til plejecenter Poghøj for at få sit bad. Men nu kan taxa ikke hente. Parret valgte ellers ekstra lejligheden i det gamle Sinesminde i 2009, da hans sygdom gjorde huset i tre etager i Næsbjerg uoverkommeligt. Her er niveaufri adgang, brede døre, og alt er handicapvenligt. Indenfor. På det seneste har de stort set ikke været udenfor en dør, og nede i byen har de ikke været siden juni. - Og så den larm, siger Esry.

Esry, Kristian og Lundgade Lundgade i Varde blev gravet op en af de allerførste hverdage i januar.Nu er gaden ved at blive brolagt. Forlydender siger, at arbejdet vil være færdig til december.



Ifølge udvalgsformand Preben Friis-Hauge (V) holder tidsplanen, men han erkender, borgerne ikke er blevet ordentligt informeret.



Efter mødet med Esry og Kristian Hansen har han straks indført, at borgere i breve om opgravningsarbejderne skal informeres om tidsplan.



Han har sat et opklaringsarbejde i gang for at finde ud af, hvem har påbudt taxa, at de ikke må køre ad cykelsti for at hente de indespærrede, gangbesværede borgere på Sinesminde.

Kristian og Esry Hansen har ikke været nede i Varde by i tre måneder. De kan ikke komme derned, selvom de bor 500 meter fra centrum, og de hører kun rygter om, hvornår vejarbejdet er færdigt. - Vi indsætter i kommende breve en tidsplan for, hvornår det er planen, at vi er færdige, så folk får en forventningsafstemning, siger udvalgsformand Preben Friis Hauge, efter han har talt med ægteparret. Foto: Yvonn Tittel

11 måneder om 200 meter Hverken hun eller Kristian havde fantasi til at forestille sig, at arbejdet i Lundgade skulle tage ni måneder. Eller måske 11. - Pigerne, der kommer og hjælper Kristian, de siger, at de har fået at vide, det ikke bliver færdigt før i december, siger hun. Selv har de ikke fået noget at vide. Esry henter de tre breve, kommunen har sendt til hende og Kristian i forløbet. Ikke noget sted står noget om, hvor lang tid arbejdet skal tage. Kun sluttes det første brev, fra december 2017, af med et: "Vi beklager de gener, som anlægsarbejdet medfører, men ser frem til et behageligt samarbejde, hvor vi vil gøre vores yderste for at genere mindst muligt." Formand for udvalget for Plan & Teknik, Preben Friis-Hauge, har sagt ja til at komme og høre om ægteparret Hansens situation. Han er fuld af forståelse for problemerne. - Jeg går herfra med et klart budskab om, at vi mangler at give borgerne en tidsplan. Det kan godt være, vi lægger informationer ud på Facebook og på kommunens hjemmeside, men vi skal huske, at vi netop har sendt breve ud, fordi nogle ikke er på computeren, siger han.

Udvalgsformand Preben Friis-Hauge fastholder, at al opgravning, kloakering og belægning i Varde midtby holder tidsplanen. Men han mener, borgerne mangler at få en klar melding om, hvornår deres gader ventes færdige. Foto: Yvonn Tittel

Formand: Kloakeringsarbejder tager lang tid Esry og Kristian Hansen er nogle af dem. Selvom de kun er henholdsvis 65 og 67 år, har de valgt computeren fra. - Så ville Kristian da hurtigt få det hele rodet sammen, siger Esry med et kærligt blik til sin mand. Han var selvstændig malermester i Næsbjerg i 35 år, uden en sygedag, da sclerosen slog til for 11 år siden. To år senere sad han i kørestol. Han kan ikke fokusere, så han kan slet ikke køre udenfor, sålænge der er alle de huller alle vegne, siger Esry. Preben Friis-Hauge er parkeret 10 meter fra hjemmet, ved den gamle kedelhal. Men han kan også forcere niveauforskelle og opgravninger. Det kan hverken Esry eller Kristian. Lundgade er 200 meter, behøver det tage så lang tid? - Det er lang tid, men jeg vil også sige, at når man ser kloakeringsarbejder i andre byer, så tager det tid. Og vi skal koordinere med belægningsarbejdet. Det vil jo være tåbeligt først at lægge asfalt, og så komme bagefter for at brolægge. Men jeg vil medgive, at 11 måneder er lang tid, siger Preben Friis-Hauge.